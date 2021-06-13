РИАМО - 13 июн. Во время пожара в квартире дома №27 на улице Пушкина в Электростали пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 15:26 воскресенья. Ликвидировать последствия огня специалисты закончили в 15:59.

В тушении пожара принимали участие 11 человек и 3 единицы техники.

В Подмосковье за минувшие сутки произошло 35 пожаров, их тушили 308 человек и 88 единиц техники.