РИАМО - 13 июн. Власти Московской области рекомендовали организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в регионе, предоставлять скидки для клиентов, которые вакцинировались от Covid-19. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева размещено на сайте правительства региона.

Также бизнесменам рекомендовали проводить различные розыгрыши и дарить подарки клиентам, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.

Еще организациям региона рекомендовали разместить у себя информацию о пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции.

В Московской области с 13 по 20 июня ввели обязательный масочный режим.

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