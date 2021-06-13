На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение поездов в сторону Москвы.

Это связано с работой пожарного поезда, который участвует в ликвидации возгорания здания, расположенного рядом с платформой Бескудниково - ему освободили первый путь, чтобы он смог работать.