РИАМО - 13 июн. На первом Московском центральном диаметре и Савеловском направлении Московской железной дороги приостановлено движение поездов в сторону столицы из-за работы пожарного поезда, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.
По адресу: Керамический проезд, 8а, загорелось трехэтажное нежилое здание. Площадь пожара составила 200 кв. м.
Пожарный поезд участвует в ликвидации возгорания здания, находящегося около платформы Бескудниково.
Для работы пожарному поезду освободили первый путь.
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На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение поездов в сторону Москвы.— ЦППК (@centralppk) June 13, 2021
Это связано с работой пожарного поезда, который участвует в ликвидации возгорания здания, расположенного рядом с платформой Бескудниково - ему освободили первый путь, чтобы он смог работать.
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