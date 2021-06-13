РИАМО - 13 июн. На территории Подмосковья будет обеспечен контроль за соблюдением гражданами масочного режима в общественных местах, организациях и на предприятиях, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, размещенного на сайте регионального правительства.

При проведении контроля рекомендовано особое внимание обращать на соблюдение масочного гражданами, у которых нет сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса.

Ранее в Московской области ввели обязательный масочный режим в общественных местах с 31 по 20 июня. Также работодатели обязаны не допускать на рабочие места сотрудников без масок или респираторов.

В Подмосковье проходит кампания по вакцинации от Сovid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах и СНТ.

Кроме того, в регионе проведут розыгрыш квартиры среди тех, кто привился от Сovid-19 с 15 по 25 июня. Принять участие в нем может любой гражданин России старше 18 лет.

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