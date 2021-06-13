РИАМО - 13 июн. Власти Подмосковья рекомендовали организациям и индивидуальным предпринимателям разместить у себя информацию о ближайших пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева размещено на сайте губернатора и правительства региона.

Также работодателям рекомендуют провести мероприятия, направленные на стимулирование сотрудников сделать прививку от Covid-19.

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