РИАМО - 13 июн. В общественных местах Московской области 13 по 20 июня всем жителям и гостям региона нужно обязательно носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора Московской области, размещенного на сайте правительства Подмосковья.

Масочный режим нужно соблюдать на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, легковом такси, железнодорожном транспорте и так далее.

Организации и индивидуальные предприниматели, работающие в регионе, обязаны запретить вход в свои здания людям без масок или респираторов.

Также работодатели обязаны не допускать на рабочие места сотрудников, не соблюдающих масочный режим.

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