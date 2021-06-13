РИАМО - 13 июн. В воскресенье вечером в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском отменили и задержали 49 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали и отменили по 5 рейсов. 19 рейсов задержаны и 10 отменены в Домодедове. Еще 4 рейса задержали и 2 отменили в Шереметьеве.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, отменены 3 рейса, 1 задерживается.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Жуковском. ВИДЕО>>