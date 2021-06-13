РИАМО - 13 июн. Причина отмены выпуска смартфона Samsung Galaxy S21 FE является нехватка запчастей для данного гаджета у компании, сообщает Nation News.

Выпуск нового смартфона отменили за 2 месяца до запланированного срока. Этот гаджет должен был войти в бюджетную линейку продукции.

Корейский производитель уведомил партнеров о приостановке производства комплектующих для телефона 11 июня.

Эксперты отмечают, что случаев, когда релиз отменяли так близко к дате выхода, еще не было.