РИАМО - 13 июн. Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов выразил игрокам недовольство их действиями на поле после первого матча на Евро-2020, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сборная РФ проиграла бельгийцам со счетом 0:3.

«Разнес ли игроков в раздевалке? «Разнес» — это неправильное слово. Но, естественно, высказал свое недовольство в нормальной тренерской форме», — уточнил тренер.

Он уточнил, что не стал высказывать претензии защитнику команды Андрею Семенову и вратарю Антону Шунину.

Матч сборных команд России и Бельгии стал самым посещаемым на Евро-2020. В Петербурге встречу на трибунах посмотрели 26 264 человека.