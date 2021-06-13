РИАМО - 13 июн. В туристском информационном центре (ТИЦ) в аэропорту Домодедово 14 июня пройдет День Орехово-Зуевского округа, на нем пассажирам расскажут о фестивалях «Вар-Варенье» и фарфоровом фестивале «Агашка», научат Гуслицкой росписи и ткачеству, дадут продегустировать продукцию сыроварни «Альдини». Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Мероприятие продолжит летнюю программу ТИЦ для поддержки проекта правительства Московской области «Лето в Подмосковье» и повышения количества туристов, отдыхающих в регионе.

Любой желающий сможет изготовить собственный коврик и попробовать сыр сорта «Горгонзола» с благородной голубой плесенью.

Акцию будут проводить с 10:00 до 15:00.

За два года фестиваль «Вар-Варенье» стал обладателем первой премии на всероссийском финале Национальной премии в области событийного туризма Russian event awards 2017, лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», а также лауреатом многих других наград.

Еще гости увидят уникальное дефиле костюмов, создание которых навеяно дулевскими сервизами. У пассажиров будет возможность сделать фото на память с «фарфоровыми» моделями.

ТИЦ Домодедово находится в общей зоне здания аэровокзального комплекса (3 вход, 2 этаж, правое крыло).

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