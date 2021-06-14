РИАМО - 14 июн. Автомобильные парковки на всех столичных улицах будут бесплатными в понедельник в связи с выходным из-за празднования Дня России, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также бесплатно можно оставить машину на тех парковочных пространствах, на которых действует повышенный тариф в дневное время - 380 руб./час.

В следующий раз припарковаться бесплатно в городе можно будет с 4 по 6 ноября. Эти дни будут выходными в России из-за празднования Дня народного единства.

По всем вопросам, которые связаны с платными парковками в столице, можно обращаться по телефону: +7 (495) 539-54-54, с мобильного - 3210.​