РИАМО - 13 июн. В России с 1 июля процедура досудебного обжалования решений федеральных органов госконтроля станет обязательной для отдельных видов контроля, эта процедура доступна в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства экономического развития РФ.

Это значит, что до обращения в суд нужно пройти процедуру обжалования в органе контроля. Обжаловать можно решения МЧС России, Роспотребнадзора и иных органов госконтроля.

С помощью сервиса «Жалоба на решение контрольного органа» единого портала госуслуг можно урегулировать возникший спор в досудебном порядке.

Преимущество электронного сервиса состоит в коротком сроке рассмотрения жалобы, взаимодействии с контрольным органом в онлайн-режиме. Также возможно рассмотрение жалобы вышестоящим органом.

Все оповещения об этапе рассмотрения жалобы и итоговый результат оправляют на электронную почту заявителя.

Сервис предназначен для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в отношении которых было назначено или проведено мероприятие по государственному контролю (надзору).

Пожаловаться можно, если были нарушены процедура проверки, порядок назначения проверки. Также жалоба может быть подана, если заявитель не согласен с мерами, назначенными контролером, нарушениями, отраженными в акте проверки, с действиями должностного лица в рамках проверки.