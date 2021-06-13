РИАМО - 13 июн. В концертном зале Music Media Dome в Москве, где прошел концерт группы Hammali&Navai, выявили нарушение мер против коронавируса, его могут закрыть на 90 суток, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

«В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие неорганизованные очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к концертному залу Music Media Dome, в котором проводился концерт группы Hammali&Navai», — сказал главный инспектор столичного ОАТИ Андрей Поплавский.

Специалисты ОАТИ выявили грубые нарушения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Концертному залу грозит штраф до 1 млн руб. или закрытие на 90 суток.

«Полученные материалы будут переданы Роспотребнадзор. Представители администрации вызваны в инспекцию для составления протокола»,— сказал Поплавский.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>