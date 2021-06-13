РИАМО - 13 июн. Глава Роспотребнадзора Попова считает, что ослабление ограничительных мер против коронавируса может привести к осложнению ситуации в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Сегодня расслабляться нельзя», — сказала Попова.
В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса.
За минувшие сутки в РФ подтверждено 14 723 новых случая коронавируса, умерли 357 человек, врачи вылечили 9166 пациентов.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 208 687 случаев Covid-19, зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 пациентов.
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