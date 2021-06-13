РИАМО - 13 июн. Таганский районный суд Москвы арестовал акциониста Павла Крисевича на 2 месяца за стрельбу на Красной площади, сообщили РИАМО в пресс-службе суда.

Крисевича задержали сотрудники полиции за стрельбу из стартового пистолета на Красной площади 11 июня. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Постановлением Таганского районного суда от 13 июня 2021 года Крисевичу Павлу Олеговичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть, до 11 августа 2021 года», - сказали в пресс-службе.

Крисевич известен скандальными перформансами. В конце 2020 года его задержали у здания ФСБ. Тогда он изобразил распятого Иисуса Христа.

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