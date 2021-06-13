РИАМО - 13 июн. Невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян сообщила, что болезнь Альцгеймера и другие виды деменции у человека ухудшают течение коронавирусной инфекции и увеличиваю риск смерти, передает Газета.ru.

Она добавила, что в прошлом году во всех странах мира пациентов с болезнью Альцгеймера и иными видами деменции умерло на 42 тыс. больше, чем за последние 5 лет. Пандемия Covid-19 сильно на это повлияла.

С начала пандемии в России зафиксировано 5 208 687 случаев коронавируса, умерли 126 430 пациентов, выздоровели 4 801 335 человек.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом культурные учреждения в РФ изменят режим работы с 15 по 19 июня, они будут работать по режиму выходного дня.

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