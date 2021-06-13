РИАМО - 13 июн. В Московской области не планируют менять график проведения ЕГЭ, экзамены пройдут по утвержденному расписанию, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Подмосковье ЕГЭ будут писать около 40 тыс. человек, из которых 37 тыс. - выпускники 2021 года.

«Ближайший экзамен - обществознание, он пройдет 15 июня», - сказала зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

В Подмосковье применяются все меры санитарной безопасности при проведении экзаменов. В приоритете находится безопасность детей и педагогов.

Стало известно, когда выпускники Подмосковья смогут узнать результаты ЕГЭ>>