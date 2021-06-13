РИАМО - 13 июн. Нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба отметил, что в матче против команды Бельгии в первом туре чемпионата Европы россияне проиграли из-за глупой ошибки, сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что российская сборная неплохо начала игру против лучшей сборной планеты по версии ФИФА.

«Думали, что вполне сможем сыграть вничью. Но затем все изменила глупая ошибка. В матче против такого сильного соперника вернуться в игру невероятно сложно», — сказал Дзюба.

Российская команда проиграла со счетом 0:3.