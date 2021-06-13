РИАМО - 13 июн. В конце следующей недели в Московский регион придет жаркая сухая погода, она задержится надолго, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале недели прогнозируются ливни и грозы, но будет тепло. Вторая половина недели будет превосходной – на языке авиационных метеорологов погода будет стоять «миллион на миллион» — тепло и без осадков.

«Июль по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40% (на юго-западе Центральной России – до 60-80%)», написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в августе в регионе среднемесячная температура на 0,5-1 градуса будет выше нормы, а недобор осадков составит не более 10-20% от месячной нормы.