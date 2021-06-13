РИАМО - 13 июн. На ВДНХ по 20 июня закрыты для посетителей детские и спортивные площадки, пункты проката велосипедов и самокатов, «Городская ферма», комнаты матери и ребенка, сообщает пресс-служба выставки.

12 июня мэр столицы Сергей Собянин, что подписал указ, согласно которому в городе введены нерабочие дни с 15 по 19 июня, также по 20 июня в парках закрыты детские и спортивные площадки, аттракционы. Такое решение было принято в связи со сложной ситуацией с коронавирусом.

Кроме того, приостанавливается работа аттракциона «Поезд для туристических поездок по территории ВДНХ» и лодочной станции «Алые паруса».

В онлайн-режиме для посетителей будут работать экоцентры «Цветоводство» и «Пчеловодство».

Кафе и рестораны, расположенные не территории ВДНХ, будут работать до 23:00. Фуд-корт будет обслуживать только заказы навынос.

Концерты в Зеленом театре, представления в Театре сказок и шоу в «Москвариуме» будут проводить с рассадкой зрителей на увеличенном расстоянии, чтобы соблюдалась соцдистанция в 1,5-2 м. На экспозиции океанариума число посетителей снижено с 3,5 тыс. до 1,3 тыс. человек.

Мастерские Парка ремесел и читальни будут открыты в обычном режиме.

На территории ВДНХ работает выездной пункт вакцинации от коронавируса.