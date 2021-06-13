РИАМО - 13 июн. В России начали принимать работы на конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли», к участию приглашаются дети от 3 до 18 лет, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

«Все, что есть в природе – невосполнимо. Поэтому так важно как можно раньше заложить ценности бережного отношения к окружающей среде и воде, как основе всего живого. Эколого-просветительские проекты Росводресурсов – механизм, который вовлекает молодежь в природоохранную политику», – сказал глава Минприроды России Александр Козлов.

Конкурс «Разноцветные капли» проводится с 2014 года. Он посвящен бережному отношению к водным объектам страны. За это время участники прислали свыше 60 тыс. работ. В прошлом году проект вышел на международный уровень: рисунки приходили от детей из Украины, Белоруссии и Турции.

В этом году творческие работы, выполненные в любой художественной технике, ждут по следующим номинациям: «Водный комикс», «Водные профессии будущего», «Будущее воды – в моих руках», «Мотивационный плакат», «Наш водоем – наше богатство», «Обитатели берегов», «Подводный мир».

Также победителя специальной номинации «На страже воды», задача которой – нарисовать супергероя водных ресурсов, выберет министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Все участники получат подарочные сертификаты, а победители - ценные призы.

Помимо рисунков в традиционном формате, в конкурсе будут представлены работы, выполненные с помощью компьютерной графики. В этом году самые талантливые диджитал-художники будут отмечены специальным призом.

Работы на конкурс можно будет подать до 15 сентября. Победителей объявят 15 октября.