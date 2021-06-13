РИАМО - 13 июн. В зеленых зонах столицы появились виноградные улитки, новое потомство моллюсков начинает выползать из земли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В основном улитки ползают по стволам деревьев и кустам. А в дождь они выползают на асфальтированные дорожки, поэтому в такие дни посетителями парков следует ходить аккуратно, чтобы не раздавить моллюсков.

Свое название улитки получили за то, что предпочитают питаться листьями винограда. Они также едят листья и плоды других растений.

В настоящее время новое потомство улиток начинает выползать из земли. Процесс подъема на поверхность может достигать у моллюсков до 10 дней. По пути они питаются веществами из почвы.

Возраст улитки можно определить по контрастным кольцам на раковине. В естественной среде она живет примерно 8 лет, а в домашних условиях - до 20 лет.