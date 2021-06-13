РИАМО - 13 июн. Культурные учреждения России изменят режим работы с 15 по 19 июня, они будут работать по режиму выходного дня, сообщает Федеральное агентство новостей.

Приказ об этом подготовило Минкультуры РФ. Такой режим работы устанавливается для музеев, заповедников, театров, библиотек, филармоний, концертных залов, кинотеатров и других организаций искусств и культуры.

Во всех регионах страны продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививочная кампания пока является единственным способом предотвратить распространение Covid-19.

За минувшие сутки в России выявлено 14 723 случая коронавируса, умерли 357 человек, полностью выздоровели 9166 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев Covid-19, зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>