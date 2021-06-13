РИАМО - 13 июн. Во время соревнований по триатлону в подмосковных Бронницах погиб один из участников турнира, сообщили РИАМО в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным, во время соревнований по триатлону, проходивших в городе Бронницы на озере Бельском, один из спортсменов почувствовал недомогание, он скончался», - сказали в пресс-службе.

По факту смерти спортсмена начата проверка. Чтобы установить причину гибели участника турнира, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.