РИАМО - 13 июн. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку после травмирования мальчика в акватории Москвы реки, сообщается на сайте ведомства.

Ранее на северо-западе столицы скончался ребенок. Он упал под винты катера. Врачи не смогли спасти мальчика.

Следователи работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.