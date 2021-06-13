РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Лодочная станция вновь открылась на Художественной набережной Подольска в воскресенье, ранее ее закрывали из-за спила деревьев, сообщил «РИАМО в Подольске» индивидуальный предприниматель Андрей Беляков.

В Подольске началась реконструкция парка имени Виктора Талалихина, в связи с этим закрыли вход со стороны Художественной набережной. Там приступили к спилу деревьев. В связи с этим временно закрыли и лодочную станцию, подойти к которой было невозможно.

«Лодочная станция вновь открылась на Художественной набережной, рядом со старой насосной станцией. Через парк пройти невозможно. Вход только со стороны моста», — сказал Беляков.

В воскресенье лодочная станция будет работать до 22:00.