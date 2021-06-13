РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Подольские кадеты школы №32 показали хороший результат на Кубке памяти погибших бойцов спецназа, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Команда кадетов школы №32 на днях, 12 июня, приняла участие в ежегодном областном турнире на Кубок памяти погибших бойцов спецназа и специальных подразделений. Весенний турнир этого сложного соревнования состоял из 9 этапов.

Обновленная команда кадетов получила турнирный опыт и в целом показала неплохой результат, на отдельных этапах войдя в пятерку лучших. Впереди еще четыре турнира.