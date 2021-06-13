РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Мощи Святого благоверного князя Александра Невского встретили в Воскресенском храме Подольска в воскресенье, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье из Воскресенской Давидовой пустыни был принесен ковчег с мощами Святого благоверного князя Александра Невского. Ковчег со святыми мощами был доставлен в Воскресенский храм, его встречали архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, духовенство, глава округа Николай Пестов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, прихожане храма, верующие жители.

Весь день мощи святого будут пребывать в храме Воскресения Христова на улице Красной, а 14, 15 и 16 июня – в кафедральном Троицком соборе.

Также с 13 по 15 июня перед мощами будет совершаться молебное пение с акафистом, доступ будет открыт с 9:00 до 19:00. 16 июня в 12:00 молебное пение в Троицком соборе возглавит архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

В текущем году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения Александра Невского, великого князя, выдающегося полководца и мыслителя.