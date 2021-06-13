РИАМО - 13 июн. На Москва-реке в районе Кунцево-Фили спасли тонущего человека, по тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Во время вахтенного наблюдения спасатель ПСС «Кунцево» на акватории Москва-реки замечен мужчина, который просил о помощи.

Его подняли на борт катера, доставили на спасательную станцию, оказали первую помощь.

От дальнейшей госпитализации житель города Чебоксары отказался и ушел с друзьями. Происшествие случилось из-за купания в запрещенном месте и переоценке собственных сил.