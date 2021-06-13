РИАМО - 13 июн. Региональные операторы устанавливают в СНТ новые контейнерные площадки, в социальных сетях и на портале «Добродел» следят за обращениями и жалобами жителей Подмосковья, которые касаются вывоза мусора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый день начинаем не с абстрактных планов работы, а конкретно с обращений, жалоб в социальные сети, в «Добродел» и на основании этих данных уже принимаем решения», — рассказал Воробьев в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По словам губернатора, региональные операторы докупают новую технику и устанавливают в СНТ новые контейнерные площадки.

Ранее перевозчикам строительных отходов, которые работают в Подмосковье без регистрации, начали поступать первые уведомления о нарушении правил обращения с отходами.

С 1 июня все перевозчики строительных отходов обязаны иметь регистрацию в региональной информационно-навигационной системе и оформить электронный талон. Все перевозки контролируются средствами фото- и видеофиксации, в том числе видеокамерами системы «Безопасный регион», а также спутниками.