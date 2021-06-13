РИАМО - 13 июн. В Московской области стартует акция для тех, кто сделает прививку от коронавирусной инфекции, они могут выиграть квартиру, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Данная акция позволит жителям сохранить здоровье и одновременно стать претендентом на ключи от квартиры в Серпухове.

Главным условием участие в акции является то, что укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава региона. При этом препарат можно выбрать любой - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Призом победителю станет трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м в ЖК «Новая пролетарка» в Серпухове.

Принять участие в акции может любой гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно с 15 до 25 июня на региональном портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней. Далее следует указать данные: ФИО, дату рождения, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. На почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию.

27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканале «360» методом жеребьевки будет определен победитель. Счастливчик получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации.

Вакцинация проводится на бесплатно. Записаться можно через федеральный портал госуслуг и региональный, по телефону «122», в МФЦ и клубах «Активное долголетие». Удобный пункт можно выбрать на интерактивной карте https://covid.mz.mosreg.ru/.

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