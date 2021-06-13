РИАМО - 13 июн. Воскресенье может стать самым теплым днем с начала лета в Московском регионе, с 14 июня можно уже будет открывать купальный сезон, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня у нас самый теплый день с начала июня. <…> Я думаю, что сегодня, завтра уж точно это 18 градусов (в воде - ред.) будет уже. <…> Это нижняя рамка, с которой можно начинать купаться. <…> Я лично собираюсь открывать купальный сезон», — сказал Тишковец.

Однако, по его словам, такая температура воды может быть недостаточно теплой для купания детей в водоемах.

Ранее начало купального сезона в Подмосковье и Москве решили перенести на вторую половину следующей недели, так как дожди не дали воде прогреться.

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