РИАМО - 13 июн. Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение российской сборной по футболу после матча с Бельгией на Евро-2020, он заявил, что отечественная команда на дне, сообщает Газета.ru.

Игра сборных Бельгии и России завершилась со счетом 3:0.

«Во всем этом был удивительный надрыв. Видимо, это не могло кончиться иначе. Возможно, у Станислава Черчесова на этот случай найдутся какие-то воспитательные приемы. Может быть, это даже хорошо. Мы же все время обсуждаем, что мы уже на дне, давайте от дна оттолкнемся. Ну вот на данный момент сборная России реально на дне», — сказал Уткин.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.