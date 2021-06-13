РИАМО - 13 июн. Кратковременные дожди с грозами сменятся настоящим летом во второй половине предстоящей недели в Московском регионе, ожидается температура до плюс 32 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник <…> плюс 14 - плюс 16 (градусов - ред.) - Москва, область - плюс 12 - плюс 17, это ночь. Без осадков. И днем плюс 26 - плюс 28 город, плюс 24 - плюс 29 Подмосковье. Днем местами могут брызнуть кратковременные дожди с грозами», - сказал Тишковец.

15 июня температура воздуха в ночные часы составит плюс 15 - плюс 17 градусов в Москве и плюс 13 - плюс 18 по области. Днем в столице ожидается плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье будет плюс 25 - плюс 30 градусов, местами возможен небольшой дождь с грозой.

Холодный фронт принесет освежающие ливневые дожди с грозами 16 июня. Ночью в Москве прогнозируется плюс 14 - плюс 16 градусов, в Подмосковье - плюс 12 - плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 - плюс 25 градусов в столице и до плюс 20 - плюс 25 в области.

Синоптик добавил, что 16 июня станет последним днем недели, когда возможны дожди и грозы. С 17 июня погода изменится в лучшую сторону.

«Вторая половина следующей недели будет великолепная. Просто идеальное настоящее лето. Ночью в четверг плюс 8 - плюс 13, днем плюс 22 - плюс 27. В пятницу уже плюс 9 - плюс 14 (ночью - ред.), днем плюс 24 - плюс 29», - отметил Тишковец.

Он уточнил, что к следующим выходным температура в Московском регионе может подняться до плюс 31 - плюс 32 градусов.

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