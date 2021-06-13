РИАМО - 13 июн. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23 часов воскресенья из-за грозы и ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа. В Ярославской и Костромской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает вероятность стихийных бедствий.

В воскресенье в Московской регионе переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Еще прогнозируется гроза с порывистым ветром. Температура будет в пределах плюс 24-26 градусов.