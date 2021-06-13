РИАМО - 13 июн. Столичный стройкомплекс неукоснительно соблюдает все санитарные нормы и готов к работе в условиях введения ограничительных мер по коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев подчеркнул, что стройкомплекс города уже имеет опыт работы в условиях пандемии.
Он добавил, что продолжают работать подразделения, которые отвечают за важные технологические процессы.
«Строительство объектов городского заказа с непрерывным технологическим циклом будет продолжено. К таким относится, в том числе, объекты метро», - отметил заместитель мэра.
Он уточнил, что эпидемиологическая ситуация на стройках в мегаполисе находится под особым контролем. Специалисты Мосгосстройнадзора ежедневно проверяют стройплощадки.
12 мая мэр города подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня, данное решение было принято для приостановки роста заболеваемости коронавирусом в Москве.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии