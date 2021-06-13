РИАМО - 13 июн. Местами в Московской области в воскресенье прогнозируются кратковременный дождь, гроза с ливнем, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Жителям региона посоветовали переждать непогоду дома, также вещи со двора и балконов следует занести в помещение.

Пешеходам следует одеваться по погоде - зонт, плащ, резиновые сапоги. На улицах нужно обходить рекламные щиты, деревья, шаткие строения и слабо закрепленные конструкции.

Автолюбителям в ливень и грозу рекомендуют аккуратно съехать на обочину и переждать непогоду.