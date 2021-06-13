РИАМО - 13 июн. В ресурсном центре «Мосволонтер» провели стажировку для добровольцев из 14 регионов России, в том числе из Алтайского края, Амурской области и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На протяжении шести дней участники изучали инструменты развития современного волонтерства и делились опытом реализованных проектов», — говорится в сообщении.

Участники стажировки узнали о волонтерстве в сферах культуры, экологии, спорта и других направлений. Кроме того, гости из регионов учились вести аккаунты о волонтерстве в социальных сетях, работе в команде, а также профилактике эмоционального выгорания.

На стажировке в столице добровольцы посетили экскурсии по ВДНХ, «Москва-Сити» и другим местам.