РИАМО - 13 июн. В столице в ближайшие часы с сохранением до конца воскресенья прогнозируются ливень, гроза, ветер может усилится порывами до 15 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Водителям напомнили, что гроза сильно ухудшает видимость на дороге, что может привести к аварии. Автолюбителям рекомендовали понизить скорость движения в непогоду и избегать резких неожиданных маневров.

Машину следует парковать подальше от деревьев.

Пешеходам посоветовали не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям на улице, а еще не укрываться от грозы и сильного ветра под деревьями.

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