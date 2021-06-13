РИАМО - 13 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что недавно сделал прививку первым компонентом препарата от коронавируса, так как количество антител к инфекции начало уменьшаться примерно через год после первой вакцинации.

Мэр сделал прививки от Сovid-19 в прошлом году.

«По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что чувствует себя хорошо и того же желает москвичам.

Ранее москвичей призвали привиться от Covid-19, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения.

12 июня мэр подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня. Кроме того, он заявил, что с 13 по 20 июня в Москве будет временно приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях.

В городе рост числа случаев Covid-19 за последнюю неделю составил 70% по сравнению с предыдущей неделей.

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