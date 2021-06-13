РИАМО - 13 июн. В Москве, чтобы избежать новых ограничений по коронавирусу и улучшить ситуацию по данному заболеванию, следует ускорить вакцинацию от инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если в ближайшие дни мы с вами проявим ответственность и дисциплину, то нам удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания», — написал мэр в своем личном блоге.