РИАМО - 13 июн. Температура в Подмосковье и Москве на выходных на следующей неделе может подняться до плюс 31 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

В первой половине недели прогнозируются дожди, температура будет в районе плюс 20 – плюс 26 градусов днем и плюс 10 – плюс 15 градусов ночью.

Солнечная сухая погоды прогнозируется в регионе во второй половине недели. Температура начнет повышаться и 19 июня может достигнуть плюс 31 градуса.

Ветер в начале недели может дуть со скоростью 5-10 м/с, к концу недели он утихнет до 2-3 м/с.