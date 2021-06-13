РИАМО - 13 июн. В Москве те горожане, кто с 14 июня по 11 июля впервые сделает прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей», — написал Собянин в своем личном блоге.

Результаты конкурса будут объявлять каждую среду с 23 июня по телевидению. Деньги для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации дали крупные российские компании и банки.

В столице из-за роста числа случаев коронавируса отметили общегородской выпускной в Парке Горького, ввели нерабочие дни с 15 по 19 июня. Также с 13 по 20 июня в городе закрыты зоопарки, детские комнаты и фуд-корты в ТЦ, детские и спортивные площадки, аттракционы в парках.