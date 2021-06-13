РИАМО - 13 июн. Выпускные для учеников 11 классов в Москве можно будет организовать в школах с соблюдением всех требований безопасности по коронавирусу, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Общегородской выпускной в Парке Горького отменили из-за эпидемиологической обстановки в городе.

На входе в здания школ у всех участников выпускного будут измерять температуру, в зданиях установят обеззараживающие воздух устройства, а также дозаторы с антисептиком. Медицинские маски нужно обязательно носить всем выпускникам и гостям праздника

В случае хорошей погоды торжественную часть выпускного с вручением аттестатов власти Москвы рекомендуют организовать на свежем воздухе.

В школах число участников праздника будет ограничено, для родных выпускников организуют видеозапись торжества и онлайн-трансляции.

Власти столицы отменили общегородской выпускной в Парке Горького>>