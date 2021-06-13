РИАМО - 13 июн. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3038 человек, всего в городе инфекцию победили 1 093 738 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки зафиксировано 7704 новых случая заражения Covid-19, госпитализировали 1573 человека, на ИВЛ находятся 506 пациентов.

Также за минувшие сутки скончались 69 пациентов. Всего в мегаполисе умерли 20 907 человек.

За все время пандемии в городе выявили 1 234 717 случаев заражения коронавирусом.

Москвичам напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставайться дома и вызвать врача.

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