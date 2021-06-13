РИАМО - 13 июн. Для жителей и гостей Московской области во всех муниципалитетах прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России, в более чем 40 парках были организованы концерты, мастер-классы, танцевальные флешмобы, конкурсы и спортивные состязания. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Для маленьких жителей Коломны открылась уникальная карусель «Сказка». Ее установили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Аттракцион работает бесплатно в сквере им. Зайцева. Также в муниципалитете у Музея боевой славы дали старт акции «Ленточка - триколор». В течение 2 дней волонтеры будут вручать жителям бело-сине-красные ленты.

Большой праздничный фестиваль состоялся в Серпухове. Здесь организовали интерактивные викторины, выступления и шоу-программы, выставку военного оружия и «Забег желаний».

В парке «Наташинские пруды» в Люберцах прошла спортивная программа «Я выбираю спорт!» и концерт «Моя Россия». В «Скитских прудах» Сергиева Посада - флешмоб «Триколор», а также дневной салют. В городском парке Реутова - ярмарка «Гильдия мастеров» и концерт ансамбля казачьей песни.

В честь праздника в государственных и муниципальных музеях посетителей ждали специальные экскурсии и выставки, интерактивные программы и мастер-классы.

В усадьбе Даровое, где провел свое детство великий русский писатель Федор Достоевский, состоялся экофестиваль «Птичьи трели». Посетители познакомились с пернатыми обитателями леса – живой «коллекцией» певчих птиц. Гости могли прогуляться по старинной липовой роще, принять участие в народных играх, мастер-классах по лепке из полимерной глины, изготовлению птичек из разнообразных материалов.

В детском центре «Экспонариум» историко-художественного музея «Новый Иерусалим» прошли мероприятия «Их имена — гордость России». Для маленьких гостей приготовили интересные факты из биографий выдающихся людей России.

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» и Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской для посетителей были организованы праздничные концерты «Любовь моя, поющая Россия» и «Горжусь тобой, моя Россия».

Все мероприятия проходили с соблюдением мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.