РИАМО - 13 июн. Столичные власти приняли решение об отмене общегородского выпускного, который должен был пройти в Парке Горького, сообщает ТАСС.

Ранее из-за роста случаев заболевания Covid-19 в столице на следующей неделе объявлены нерабочие дни.

«Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет», — сказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Там добавили, что данное решение было принято из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в мегаполисе. Сейчас в городе наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди учеников школ.

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