РИАМО - 13 июн. За минувшие сутки в столице выявили 7704 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 234 717 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.
В мегаполисе ведется масштабная вакцинация населения от Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».
Вакцинация проводится на бесплатной и добровольной основе.
Для приостановления роста заболеваемости коронавируса в Москве дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими. Также детские и спортивные площадки, аттракционы и беседки в столичных парках будут закрыты, не будут работать и зоопарки. Еще введен запрет на работу кафе и ресторанов по ночам.
За минувшие сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса, умерли 357 человек, полностью выздоровели 9166 пациентов.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев Covid-19, зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.
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