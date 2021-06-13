РИАМО - 13 июн. Хоккеист Даниил Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы, полицейские выясняют обстоятельства случившегося, сообщает Федеральное агентство новостей.
Во время нападения спортсмен находился на Цветном бульваре. Его госпитализировали.
Врачи уже сделали Ямщикову операцию. В настоящий момент жизни хоккеиста ничего не угрожает.
Возможно, до нападения у спортсмена произошел конфликт с неизвестным.
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