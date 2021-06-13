РИАМО - 13 июн. Готовность участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы в столице составляет 35%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Участок ЮВХ от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы – один из наиболее сложных, он включает строительство транспортной развязки на пересечении с Каширским шоссе и Южной рокадой, нового моста через Москву-реку и 7 эстакад общей протяженностью 4,4 км, включая 2 эстакады основного хода и 5 эстакад-съездов на Каширское шоссе и Курьяновскую набережную», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что проект также предусматривает реконструкцию Каспийской улицы от Каширского шоссе до улицы Медиков и Проектируемых проездов №4386 и №4293. На них организуют по 2 полосы движения в каждом направлении.

«Всего в рамках этого участка будет построено и реконструировано 12,4 км дорог. Кроме того, для удобства пешеходов в районе дома №57 по Каширскому шоссе возведут подземный переход», — добавил Бочкарев.

По его словам, в рамках благоустройства прилегающей территории около трассы появится 8,7 га газонов, а еще высадят 325 деревьев и 2,8 тыс. кустарников.